В Александровском саду прошла церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата

В Александровском саду прошла церемония возложения венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата. Мероприятие приурочено к Дню города.

В церемонии приняли участие заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков и представители волонтерских и молодежных организаций города. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.