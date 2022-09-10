Более 35 посвященных Донбассу арт-объектов установили на Тверской улице ко Дню города

Тверская улица стала пешеходной на два дня – 10 и 11 сентября. Там начался уличный фестиваль.

На День города подготовили более 200 мероприятий. Отдельную площадку посвятили спецпроекту "Москва – Донбасс". Более 35 посвященных Донбассу арт-объектов установили на Тверской улице. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.