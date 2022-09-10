На Тверской улице установили рассказывающие об истории и культуре Донбасса арт-объекты

Тверская улица стала пешеходной на два дня – 10 и 11 сентября. Там пройдет уличный фестиваль. Автомобилистам нужно объезжать центр.

На День города подготовили более 200 мероприятий. Отдельную площадку посвятили спецпроекту "Москва – Донбасс". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.