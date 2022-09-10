Парк "Зарядье" отметил свой первый юбилей

Парк "Зарядье" отметил свой День рождения. Его открыли 9 сентября 2017 года как подарок москвичам на 870-летие столицы

К юбилею в "Зарядье" приготовили праздничную программу. Открылись несколько выставок, вернисажей и книжная ярмарка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.