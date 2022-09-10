Тверская улица в Москве на время празднования Дня города стала пешеходной

Тверская улица на время празднования Дня города стала пешеходной. Там проходит грандиозный уличный фестиваль. Автомобилистам нужно объезжать центр.

Всего мероприятий в городе больше 200. Отдельную площадку посвятили спецпроекту "Москва – Донбасс". Она находится на Моховой улице.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.