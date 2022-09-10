Фестиваль "Город неравнодушных" продолжил работу в Парке Горького

В Парке Горького 10 сентября проходит масштабный фестиваль "Город неравнодушных". Он придется по вкусу всем, кто занимает активную гражданскую позицию и интересуется такими темами как благотворительность, молодежная политика, семейные ценности и развитие городской среды.

Территория парка разделена на несколько тематических зон: "Спортсквер"‎, "Арт-берег"‎, "Набережная добра"‎, "Добрый дворик" и другие. Там проходят образовательные мастер-классы, показательные выступления, благотворительный маркет, выставка животных, на которой им ищут хозяев.

Кроме этого, в программе празднования музыкальный фестиваль "Движ фест", соревнования по гребле на байдарках и каноэ и бесплатные экскурсии. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.