Тверская улица стала одним из главных мест притяжения москвичей в День города

Одно из самых главных мест притяжения москвичей в День города – Тверская улица. Туда пришли тысячи москвичей и гостей столицы. Улицу специально перекрыли для движения – она будет пешеходной 10 и 11 сентября.



На Тверской поставили тематические баннеры, световые инсталляции, необычные арт-объекты и цветочные арки. А на здании Центрального телеграфа стали транслировать ролики про Москву. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.