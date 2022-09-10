В Парке Горького стартовал фестиваль "Город неравнодушных"

В Парке Горького в эти праздничные дни проходит фестиваль "Город неравнодушных". Площадку фестиваля поделили на зоны, у каждой своя тема.

Фестиваль придется по вкусу тем, кто занимает активную гражданскую позицию и интересуется такими темами как благотворительность, молодежная политика, семейные ценности и развитие городской среды.

Еще в парке запланирован музыкальный фестиваль, спортивные соревнования и экскурсии. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.