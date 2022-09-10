Парковки в Москве будут бесплатными 11 сентября

11 сентября припарковать машину в Москве можно будет бесплатно, кроме стоянок с повышенным тарифом и со шлагбаумами. Две такие парковки в центре города временно перестанут работать. Одна находится на Охотном Ряду. Другая – на Театральной площади.

Общественный транспорт в праздничные дни будет работать круглые сутки. Это касается Московского центрального кольца и метрополитена. Также будет 16 ночных маршрутов автобусов и электробусов, три из которых круглосуточные.

В честь праздника будет салют. Организовано 23 площадки. Центральные точки будут на Москворецкой набережной, саду "Эрмитаж", в Парке Горького, Таганском парке и парке Красная Пресня. Залпы прогремят в 21:00 10 сентября.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.