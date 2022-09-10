В честь Дня рождения Москвы подготовили более 200 мероприятий

Улицы и парки города превратились в площадки грандиозного фестиваля. В честь Дня рождения столицы подготовили более 200 мероприятий.

Одна из точек притяжения находится на Тверской. На время празднования улица стала пешеходной.

Чем там удивляют гостей? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.