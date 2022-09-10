Современный спорткластер появился на Нагорном бульваре

На Нагорном бульвар появился современный спорткластер. Его построили в рамках программы "Мой район".

На территории площадью более двух гектаров есть фитнес-станция в стиле "Русский ниндзя" для развития координации и ловкости, тренажеры, столы для пинг-понга. Еще обновили систему освещения, привели в порядок дорожки и сделали новые. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.