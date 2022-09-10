Культурно-развлекательную программу ВДНХ на День города назвали "Московская дружба"

Одна из любимых традиций жителей и гостей столицы – праздновать День города на ВДНХ. Тема насыщенной культурно-развлекательной и спортивной программы на выставке в 2022 году – "Московская дружба".

Все мероприятия пройдут на разных площадках. При этом их разделили на несколько тематических направлений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.