Фестиваль "Город неравнодушных" стартовал в Парке Горького

В Парке Горького стартовал фестиваль "Город неравнодушных". Площадку фестиваля поделили на зоны, у каждой – своя тема. Фестиваль подготовили для всех, кто занимает активную гражданскую позицию и интересуется такими темами как благотворительность, молодежная политика, семейные ценности и развитие городской среды.

Еще в парке запланирован музыкальный фестиваль, спортивные соревнования и экскурсии. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.