Движение перекроют на нескольких улицах Москвы 10 сентября из-за салюта

Вечером 10 сентября небо над Москвой озарят праздничные огни. Из-за фейерверка также введут ограничения. С 20:30 до 21:30 для проезда закроют Софийскую и Москворецкую набережные, улицы Ильинка и Варварка.

Также ограничения будут на улице Кадырова в южном Бутове с 20:50 до 21:10. В ТиНАО закроют проезд по Центральной и Физической улицам. А в Зеленограде в это же время перекроют Озерную аллею.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.