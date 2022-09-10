Движение перекроют на нескольких улицах Москвы из-за Дня города

В связи с праздничными мероприятиями в городе 10 и 11 сентября есть ограничения движения. До 8:00 понедельника, 12 сентября, нельзя проехать по Моховой, Театральной и Тверской улицам.

Закрыты для проезда Рахмановский переулок, Петровка и Неглинная улица. С 20:30 до 21:30 для проезда закроют Софийскую и Москворецкую набережные, улицы Ильинка и Варварка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.