Концерты, театральные выступления и мастер-классы пройдут по всей Москве

Концерты, театральные выступления, ярмарки, кинопоказы и мастер-классы пройдут в разных районах. И все эти мероприятия – в честь дня рождения Москвы. Городу исполнилось 875 лет.

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