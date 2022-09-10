Столичные улицы и парки превратились в площадки фестиваля в честь Дня города

Улицы и парки Москвы превратились в площадки грандиозного фестиваля. В честь дня рождения столицы подготовили более 200 мероприятий.

Одна из точек притяжения – на Тверской улице. На время празднования она стала пешеходной. Чем там готовы удивлять и радовать гостей? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.