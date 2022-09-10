Москвичам рассказали о праздничных мероприятиях в честь Дня города

Москвичей ждут насыщенные выходные. Концерты, театральные выступления, ярмарки, кинопоказы и мастер-классы пройдут в разных районах. И все это в честь Дня рождения Москвы. Столице исполняется 875 лет.

Что можно посмотреть? Как работает общественный транспорт? И куда лучше не ехать на машине? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.