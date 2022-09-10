В столице пройдут праздничные мероприятия в честь Дня города

Москва 10 и 11 сентября отмечает День рождения. Праздничные мероприятия пройдут по всему городу.

Например, гостей ждут в парках, там подготовили особую программу. В саду "Эрмитаж" 10 сентября пройдет театральный марш. Московские режиссеры и актеры представят свои лучшие постановки. Будет что посмотреть и маленьким зрителям. Начнется шоу в 12:00 и продлится до 23:00.

Кино под открытым небом можно будет посмотреть в нескольких точках в разных районах города. На Цветном бульваре в эти выходные пройдет благотворительный фестиваль "Добрая Москва". Москвичам расскажут о том, как можно помогать. Еще будут мастер-классы, ярмарка с товарами, которые сделали подопечные фондов, а также концерт с участием известных артистов.

Музей Москвы проведет бесплатные экскурсии о любимом городе. Гости смогут познакомиться с историей сталинских высоток, столичных дворов и других интересных мест. И это только малая часть всего, что приготовили ко Дню города. Посмотреть программу можно на портале mos.ru.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.