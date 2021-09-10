В Некрасовке открыли сквер Победы и аллею героев Великой Отечественной войны

В Некрасовке теперь есть свой сквер Победы и аллея героев Великой Отечественной войны. Торжественное открытие парка состоялось сегодня.

Главным его украшением стал танк Т-34. Отреставрированную машину установили на бетонном постаменте.

Идею монумента предложили местные жители в память о герое-танкисте Дмитрии Лавриненко. Почти полгода ушло на поиски и восстановление техники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.