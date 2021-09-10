Молодежное сообщество Москвы представило свое видение развития города

Молодежное сообщество Москвы представило свои предложения по развитию столицы.

Студенты университета им. Плеханова, а также молодые специалисты строительной отрасли города вместе с профильными экспертами и преподавателями ведущих строительных вузов обсудили проекты, в которых могут реализовать свой потенциал молодые профессионалы.

Обсудили на встрече итоги работы Стройкомплекса за этот год, а также поговорили о планах на будущее.

Так, до конца года в Москве построят еще 12 школ и 10 детсадов. По программе реновации намечено ввести около 1,5 миллиона квадратных метров жилья.

Кроме того, планируется завершить строительство 9 станций БКЛ, а в рамках развития сети МЦД – открыть еще 6 вокзалов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.