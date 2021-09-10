Молодежное сообщество Москвы представило свое видение развития города

10 сентября, 19:30
Молодежное сообщество Москвы представило свои предложения по развитию столицы.
Студенты университета им. Плеханова, а также молодые специалисты строительной отрасли города вместе с профильными экспертами и преподавателями ведущих строительных вузов обсудили проекты, в которых могут реализовать свой потенциал молодые профессионалы.
Обсудили на встрече итоги работы Стройкомплекса за этот год, а также поговорили о планах на будущее.
Так, до конца года в Москве построят еще 12 школ и 10 детсадов. По программе реновации намечено ввести около 1,5 миллиона квадратных метров жилья.
Кроме того, планируется завершить строительство 9 станций БКЛ, а в рамках развития сети МЦД – открыть еще 6 вокзалов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: