В Москве впервые пройдет фестиваль цифрового искусства

Через два дня в столице стартует фестиваль цифрового искусства "ДОП". Это про диджитал и дополнительную реальность, которую можно создать практически везде.

Вписался туда и московский транспорт. В Telegram департамента появился пример, как это будет выглядеть. Но представлен только один объект, а всего их 10.

Увидеть работы художников можно рядом с метро и на Северном речном вокзале. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.