Два сквера благоустроили на юге Москвы

Два сквера в районе Донского монастыря теперь выглядят по-новому. Их основательно благоустроили.

В Монастырском сквере отремонтировали спортивную площадку, обустроили две детские игровые зоны, привели в порядок дорожки и поставили удобные скамейки. Также там стало больше деревьев и цветников.

В Донском сквере поменяли фонари, обновили парковку и площадки для отдыха, а в центре установили сцену. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.