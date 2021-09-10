17 причалов отремонтировали на Северном речном вокзале в Москве

Уже год, как Северный речной вокзал открылся после реконструкции. Там обновили 17 причалов, и вся территория превратилась в красивое туристическое место. В этом году Северный речной вокзал принял более 500 тысяч пассажиров с начала навигации.

Недавно запустили паром от Тушина до Северного речного вокзала. Теперь москвичи могут добираются до соседнего района за считанные минуты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.