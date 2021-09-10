В Москве в преддверии Дня города промыли фонтаны и памятники

В Москве в выходные пройдет День города. Традиционно перед праздником в столице промыли мосты и дороги.

Привели в порядок памятники, фонтаны и цветники. Мелкие детали памятников и фонтанов специалисты промывали вручную, чтобы не повредить покрытие и при этом избавиться от сезонной пыли.

На трассах тоже навели порядок. Шумозащитные экраны, дорожные знаки и ограждения промыли, а дороги обработали специальным раствором, которые смывает мазутные пятна и другие сложные загрязнения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.