В Москве стартует конкурс на получение грантов НКО

Конкурс грантов для НКО стартует в Москве 15 сентября. По словам заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, он пройдет в несколько этапов: заявки от организаций будут принимать до 19 октября, а итоги объявят 30 ноября.

При этом минимальный размер суммы гранта увеличили в два раза – с 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей.

Кроме того, теперь участвовать в конкурсе смогут НКО, зарегистрированные в Москве от одного года, а не от полутора лет, как раньше. Ракова особо отметила, что некоммерческие организации являются важными партнерами мэрии в деле помощи горожанам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.