В Москве стартует конкурс на получение грантов НКО

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Конкурс грантов для НКО стартует в Москве 15 сентября. По словам заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, он пройдет в несколько этапов: заявки от организаций будут принимать до 19 октября, а итоги объявят 30 ноября.
При этом минимальный размер суммы гранта увеличили в два раза – с 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей.
Кроме того, теперь участвовать в конкурсе смогут НКО, зарегистрированные в Москве от одного года, а не от полутора лет, как раньше. Ракова особо отметила, что некоммерческие организации являются важными партнерами мэрии в деле помощи горожанам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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