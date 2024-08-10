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Новости

10 августа, 23:30

Город

Новости часа: жителей более 60 домов расселили по программе реновации на юге столицы

Новости часа: жителей более 60 домов расселили по программе реновации на юге столицы

Московский фестиваль ландшафтного искусства открылся в "Сокольниках"

Новости часа: в ТиНАО построят 42 образовательных учреждения

До конца 2025 года в ТиНАО должны появиться 42 новых образовательных учреждения

Почти 30 школ и детских садов построят в ТиНАО в ближайшие несколько лет

В парке "Сокольники" открылся Московский фестиваль ландшафтного искусства

Мероприятия в рамках форум-фестиваля "Москва 2030" проходят в "Лужниках"

В ТиНАО появятся 25 школ и детских садов

Переселение по реновации закончилось в шести районах Москвы

Форум-фестиваль "Москва 2030" развернулся на разных площадках столицы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Жителей более 60 домов расселили по программе реновации на юге столицы, сообщается на портале мэра и правительства города.

Москва направила специалистов и технику на поддержку Курской области, рассказал Сергей Собянин.

Желтый уровень погодной опасности из-за грозы введен в Москве до вечера понедельника, передает Гидрометцентр.

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