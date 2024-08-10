Новости часа: жителей более 60 домов расселили по программе реновации на юге столицы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Жителей более 60 домов расселили по программе реновации на юге столицы, сообщается на портале мэра и правительства города.

Москва направила специалистов и технику на поддержку Курской области, рассказал Сергей Собянин.

Желтый уровень погодной опасности из-за грозы введен в Москве до вечера понедельника, передает Гидрометцентр.