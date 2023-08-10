Жителям столицы рассказали, чем заняться на Московском урбанфоруме в "Лужниках"

В "Лужниках" гости Московского урбанфорума смогут освоить SUP-серф, посмотреть модные показы и даже сняться в кино. Так как "Лужники" являются самой большой площадкой форума, здесь подготовили не только модные пространства и спортивные зоны, но и локальные маркеты и арт-объекты.

Кроме того, можно попробовать самостоятельно сделать перепланировку квартиры на большом макете с помощью передвижных деталей. Подробнее о том, что еще подготовили организаторы столичного урбанистического форума, – в эфире телеканала Москва 24.