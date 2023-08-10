Москвичей пригласили на мастер-класс по перепланировке квартир в рамках МУФ

В "Лужниках" гости Московского урбанфорума смогут освоить вейкборды, SUP-серф, посмотреть модные показы и даже сняться в кино. Так как "Лужники" являются самой большой площадкой форума, здесь подготовили не только модные пространства и спортивные зоны, но и локальные маркеты и арт-объекты. Кроме того, можно попробовать самостоятельно сделать перепланировку квартиры на большом макете с помощью передвижных деталей.

Как принять участие в Московском урбанфоруме и все ли мероприятия бесплатные? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.