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Москвичей пригласили на спортивные мастер-классы в "Лужниках" в рамках МУФ

Москвичей пригласили на спортивные мастер-классы в "Лужниках" в рамках МУФ

Москвичей пригласили посмотреть модные показы в рамках МУФ

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В "Лужниках" гости Московского урбанфорума смогут освоить вейкборды, SUP-серф, посмотреть модные показы и даже сняться в кино. Так как "Лужники" являются самой большой площадкой форума, здесь подготовили не только модные пространства и спортивные зоны, но и локальные маркеты и арт-объекты. Кроме того, можно попробовать самостоятельно сделать перепланировку квартиры на большом макете с помощью передвижных деталей.

Как принять участие в Московском урбанфоруме и все ли мероприятия бесплатные? Какая программа запланирована на других площадках – в Гостином Дворе и в парке "Зарядье"? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Московский урбанистический форум – 2023
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