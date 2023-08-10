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Московский фестиваль ландшафтного искусства "Сады и люди" откроется на ВДНХ 11 августа

Московский фестиваль ландшафтного искусства "Сады и люди" откроется на ВДНХ 11 августа

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В Северном сквере ВДНХ 11 августа откроется девятый Московский международный фестиваль ландшафтного искусства "Сады и люди". Ведущие дизайнеры и молодые специалисты представят для зрителей свои проекты.

В этом году темой конкурса стало "Бабье лето". Все работы посвящены экологии, философии, Родине и другим темам.

Все, кто неравнодушен к садоводству, смогут узнать нюансы ухода за растениями, послушать лекции и поучаствовать в мастер-классах. Фестиваль продлится до 20 августа.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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