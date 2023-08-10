Москвичам рассказали, как можно провести выходные

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На ближайшие дни в России намечено несколько музыкальных фестивалей. Первый называется "Сказка", он пройдет за 300 километров от Москвы, но точное место пока держат в секрете. Фестиваль проводят уже девятый год. В этот раз будет шесть тематических сцен для сотни исполнителей.

Тем временем в Москве ожидается проведение фестиваля "Панки в городе". Он будет интересен тем, кто не только смотрел сериал про группу "Король и Шут", но и живет такой музыкой. 12 августа в Дизайн заводе выступят группы "Операция Пластилин", "Йорш", "ППР", F.P.G. и другие исполнители.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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