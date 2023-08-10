Центр фигурного катания Этери Тутберидзе планируют открыть в Ясеневе в сентябре. Ледовый дворец готов на 98%.

В Ледовом дворце будут проводить тренировки и соревнования по фигурному катанию и хоккею, а также ледовые шоу. В спорткомплексе есть соревновательная и тренировочная арены, 10 хореографических залов, с покрытием из искусственного льда и два тренажерных зала.

В свободное от тренировок профессиональных спортсменов время комплекс будет открыт для всех желающих. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.