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Спорт

Центр фигурного катания Этери Тутберидзе планируют открыть в Ясеневе в сентябре

Центр фигурного катания Этери Тутберидзе планируют открыть в Ясеневе в сентябре

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Центр фигурного катания Этери Тутберидзе планируют открыть в Ясеневе в сентябре. Ледовый дворец готов на 98%.

В Ледовом дворце будут проводить тренировки и соревнования по фигурному катанию и хоккею, а также ледовые шоу. В спорткомплексе есть соревновательная и тренировочная арены, 10 хореографических залов, с покрытием из искусственного льда и два тренажерных зала.

В свободное от тренировок профессиональных спортсменов время комплекс будет открыт для всех желающих. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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