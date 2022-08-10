Футбольное поле в районе Вишняки открыли после реконструкции. Здесь занимаются дети и взрослые, новички и профессионалы, а также проходят соревнования. За год на поле, площадью почти 3 тысячи квадратных метров, заменили настил, поставили новые ворота. Рядом с ареной появилось дополнительное уличное освещение.

Заместитель директора парка по эксплуатационно техническим вопросам Виталий Клоков рассказал, что в парке спортивные площадки пользуются популярностью. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

