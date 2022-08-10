Новости последнего часа: 4 подземных перехода построят на участке МСД на улице Бехтерева

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Четыре подземных перехода построят на участке МСД в районе улиц Севанская и Бехтерева. Об этом сообщила столичная мэрия.

В России не выявили новых случаев оспы обезьян, заявил Роспотребнадзор.

В Португалии загорелся природный парк, который находится под охраной ЮНЕСКО, сообщили СМИ.