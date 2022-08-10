Телеканал Москва 24 в рубрике "Вертолето" загадал проезд Нансена с Капустинским прудом. Быстрее всех правильный ответ прислал телезритель Илларион.

Победитель получит в подарок приз от канала. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.