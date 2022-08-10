Несколько улиц перекроют в столице 14 августа из-за "Большого Московского Триатлона"

В выходные в столице пройдет "Большой Московский Триатлон". На время соревнований движение на западе ограничат, сообщает Дептранс.

С 07:00 до 13:45 нельзя будет проехать по участкам улиц Крылатская и Нижние Мневники, а также по некоторым отрезкам Северо-Западной хорды и съезду с нее на Островную улицу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.