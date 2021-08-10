Автоэксперт рассказал о новых островках безопасности на столичных дорогах

На столичных дорогах начали устанавливать экспериментальные островки безопасности. Они модульные, из специального пластика, и конструкцию можно легко собрать за час. Для чего они нужны, рассказал руководитель проекта "Пробок. нет" Александр Шумский.

"Островки безопасности – это самый лучший способ успокоить движение и увеличить безопасность. Это доказала практика во всех странах. В том числе в странах, лидерах по безопасности движения – Германия, Швеция, Дания и так далее", – сказал эксперт.

Он добавил, что островки стимулируют водителя больше смотреть на дорогу, а не в телефон. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.