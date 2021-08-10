В ЦОДД рассказали о новых островках безопасности

На московских дорогах появились новые островки безопасности. Их собирают из модулей, которые легко установить всего за час. Начальник управления стратегической оптимизации дорожного движения ГКУ "ЦОДД" Москвы Андрей Мухортиков рассказал, что их поставили в рамках эксперимента.

"Здесь это поставлено в рамках эксперимента, дальше будем смотреть, при необходимости будем это тиражировать. Это решение применимо либо на широких переходах – дать возможность людям, не успевшим пройти проезжую часть. Либо в тех местах, где светофоров в принципе нет, переходы неширокие," – сказал он.

Подробнее о том, чем эти островки безопасности лучше прежних и что думают о них сами автомобилисты, – в эфире телеканала Москва 24.