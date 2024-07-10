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10 июля, 23:15

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В Москве началась реставрация усадьбы "Кузьминки"

В Москве началась реставрация усадьбы "Кузьминки"

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Реставрация одной из знаменитых усадеб "Кузьминки" стартовала в Москве. До 1917 года "Кузьминки" были родовым имением князей Голицыных.

Специалисты уже начали работы по гротам. Постепенно будут отреставрированы и другие ценные объекты усадьбы. Например, Арочный мост, украшенный скульптурами грифонов, Ванный домик, Музыкальный павильон со скульптурами лошадей и Львиная пристань с металлическими львами на постаментах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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