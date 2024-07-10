Новости часа: первый этап благоустройства в Парке Горького закончится в 2024-м

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Завершить первый этап работ по благоустройству Парка Горького планируют в этом году, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Выдача ипотеки в столичном регионе за месяц увеличилась на 13 миллиардов рублей из-за завершения льготных программ, следует из данных Центробанка РФ.

Пятилетняя девочка, пострадавшая при обстреле Севастополя, выписана из больницы в Москве, сообщили медицинские сотрудники.