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Новости

10 июля, 20:00

Город

Новости часа: первый этап благоустройства в Парке Горького закончится в 2024-м

Новости часа: первый этап благоустройства в Парке Горького закончится в 2024-м

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Трасса Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе протянется на 22,5 км

Сергей Собянин рассказал о комплексном благоустройстве Парка Горького

Собянин: в Парке Горького будут созданы новые возможности для спорта и отдыха

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Новости часа: Сергей Собянин рассказал о комплексном благоустройстве Парка Горького

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Завершить первый этап работ по благоустройству Парка Горького планируют в этом году, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Выдача ипотеки в столичном регионе за месяц увеличилась на 13 миллиардов рублей из-за завершения льготных программ, следует из данных Центробанка РФ.

Пятилетняя девочка, пострадавшая при обстреле Севастополя, выписана из больницы в Москве, сообщили медицинские сотрудники.

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