Новости часа: в бывшей промзоне "Карачарово" построят жилые кварталы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В бывшей промзоне "Карачарово" построят жилые кварталы, офисы, спортивные и торговые центры, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

С начала года парки в Москве посетили больше 30 миллионов человек, а доходы парков выросли на 36%, рассказали в департаменте культуры.

Школьники из московского региона завоевали гран-при Международной научной физической олимпиады. Об этом сообщили в Минпросвещения.