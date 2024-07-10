Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 июля, 18:15

Город

Новости часа: в бывшей промзоне "Карачарово" построят жилые кварталы

Новости часа: в бывшей промзоне "Карачарово" построят жилые кварталы

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о комплексном благоустройстве Парка Горького

Всемирный день любви к капибарам отметили в Московском зоопарке

Фестиваль "Вкусы России" проходит на ВДНХ

В Подольске обезьяну прокатили на крыше автомобиля

Новости часа: Сергей Собянин одобрил строительство шести объектов по городской программе

Первый этап благоустройства Парка Горького закончат в 2024 году

Сергей Собянин осмотрел ход благоустройства Пушкинской набережной в Парке Горького

Работы на участке трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе завершат в 2024 году

"Мой район. Новости": круглогодичная ярмарка появится в Бабушкинском районе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В бывшей промзоне "Карачарово" построят жилые кварталы, офисы, спортивные и торговые центры, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

С начала года парки в Москве посетили больше 30 миллионов человек, а доходы парков выросли на 36%, рассказали в департаменте культуры.

Школьники из московского региона завоевали гран-при Международной научной физической олимпиады. Об этом сообщили в Минпросвещения.

Читайте также
городстроительствообществообразованиевидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика