Каскад 16 искусственных водоемов благоустроят в районе Марьино

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Москва рулит". В ней зрителям рассказывают о главных событиях и открытиях в городе, которые меняют уровень комфорта столичной жизни.

Новая достопримечательность появится в районе Марьино. Там реализуют один из главных проектов благоустройства 2023 года – в порядок приводят пруды-регуляторы, которые станут частью зоны отдыха у воды.

Подробнее о том, как будет выглядеть территория по окончании работ, – в эфире телеканала Москва 24.