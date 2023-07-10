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Каскад 16 искусственных водоемов благоустроят в районе Марьино

Каскад 16 искусственных водоемов благоустроят в районе Марьино

Новости часа: Москва лидирует в федеральном рейтинге эффективности промышленной политики

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Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Москва рулит". В ней зрителям рассказывают о главных событиях и открытиях в городе, которые меняют уровень комфорта столичной жизни.

Новая достопримечательность появится в районе Марьино. Там реализуют один из главных проектов благоустройства 2023 года – в порядок приводят пруды-регуляторы, которые станут частью зоны отдыха у воды.

Подробнее о том, как будет выглядеть территория по окончании работ, – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: "Мой район"
городблагоустройствовидеоИван Евдокимов
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