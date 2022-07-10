Возле новой станции БКЛ "Кленовый бульвар" на юге столицы началось благоустройство. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков. В зону проведения работ вошли улицы Речников и Затонная.

Перед строителями стоит задача обустроить общественные пространства для прогулок и отдыха, а также сделать удобные пешие маршруты от жилых домов до станции. Также на ее прилегающей территории появятся удобные скамейки, информационные стелы и новые фонари. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.