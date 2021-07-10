Москвичи заметили купающегося в пруду лося

Москвичи поделились в Сети необычными кадрами из парка "Сокольники". Там в пруду купается лось.

Зверь не побоялся выйти в такое людное место, лишь бы окунуться в воду. Животное забралось по самую шею. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.