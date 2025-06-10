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10 июня, 08:45

Город

Жителям столицы и гостям города рассказали о мероприятиях проекта "Лето в Москве" 10 июня

Жителям столицы и гостям города рассказали о мероприятиях проекта "Лето в Москве" 10 июня

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Каждый день под эгидой проекта "Лето в Москве" проходят десятки мероприятий. Например, 10 июня с 15:00 до 20:00 москвичи и гости города смогут поиграть в шахматы на Театральной площади.

Кроме того, в "Автобусе красоты" на Арбате состоится мастер-класс по арома-терапии, а на Сретенском бульваре пройдут театрализованные чтения классической и современной детской литературы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
городвидеоДмитрий Козачинский

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