10 июня, 08:45Город
Жителям столицы и гостям города рассказали о мероприятиях проекта "Лето в Москве" 10 июня
Каждый день под эгидой проекта "Лето в Москве" проходят десятки мероприятий. Например, 10 июня с 15:00 до 20:00 москвичи и гости города смогут поиграть в шахматы на Театральной площади.
Кроме того, в "Автобусе красоты" на Арбате состоится мастер-класс по арома-терапии, а на Сретенском бульваре пройдут театрализованные чтения классической и современной детской литературы.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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