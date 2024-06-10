Веломаршрут протяженностью 13 километров появится в Южном порту

На территории Южного порта появится непрерывный веломаршрут длиной 13 километров. Он соединит новые жилые кварталы района и полуостров ЗИЛ с парком развлечений "Остров Мечты".

Кроме того, благоустроят еще и самую протяженную в столице набережную. Вдоль нее сделают кафе с террасами и бутики, а также высадят герани, гортензии, папоротник, вишни, клены, липы, ольху и черемуху.

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