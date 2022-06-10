ЛДПР провела акцию в поддержку названия "площадь ДНР" у посольства США

Столичное отделение фракции ЛДПР предложило организовать акцию в поддержку названия территории у посольства США "площадью Донецкой Народной Республики".

На фасадах соседних зданий, на деревьях и тротуарах появились световые проекции с приветствием в адрес жителей Донецкой народной республики. С помощью света был изображен и первый указатель с новым названием "Площадь ДНР".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.