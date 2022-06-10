Уникальный многотонный барельеф "Индурстрия социализма" отреставрируют в Москве.

Барельеф был демонтирован с дома-самолета на Фрунзенской набережной.

После того, как все детали барельефа приведут в порядок, его вернут на историческое место. Ориентировочные сроки – конец 2023 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.