Московские парки подготовили праздничные программы ко Дню России. Всего запланировано более 120 мероприятий. В эти выходные гостей приглашают на танцы, экскурсии, исторические реконструкции, концерты, а также творческие и спортивные мастер-классы.

Например, в Воронцовском парке гостям расскажут о ремеслах Древней Руси, а в Кузьминках познакомят с танцами народов мира.

О том, куда еще можно сходить 12 июня в столице, – в сюжете телеканала Москва 24.